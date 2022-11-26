В продажу в России поступили грузовики ЗиЛ-133 из госрезерва

На вторичном рынке России периодически появляются необычные предложения советских машин, которые, казалось бы, найти в хорошем состоянии практически нереально. Такая же история произошла с грузовиками ЗиЛ-133Г40, которые недавно были выставлены на продажу в различных регионах страны.

Автомобили сошли с конвейера в период с 1989 по 2001 годы. Все это время они хранились в отапливаемых гаражах, а это значит, что машины неплохо сохранились.

Судя по опубликованным в Сети объявлениям, такие ЗиЛы можно сейчас приобрести в Подмосковье, Волгоградской, Саратовской и Ярославской областях. Цены на них варьируются от 695 до 700 тысяч рублей.

Согласно информации, заключенной на досках объявлений, грузовые машины были списаны с хранения Федеральным агентством по государственным резервам.

Техника доступна для покупателей сразу с комплектом запчастей, а баки машины наполнены соляркой. К сожалению, у ЗиЛов нет паспортов транспортных средств – из документов только те, что были выданы заводом.

Приводят в движение грузовики 8-цилиндровые дизельные моторы, выдающие 185 лошадиных сил. Связку им составляют сухозаряженные аккумуляторы и 9-скоростная механическая трансмиссия.

Напомним, модель ЗиЛ-133Г40 с колесной формулой 6×4 является продолжением знаменитого советского трёхосного «крокодила» с индексом 133ГЯ. Такие грузовики разгонялись до максимальной скорости в 85 км/ч и обладали вариантами с тремя откидными бортами. Их грузоподъемность была равна 10 тоннам, а средний расход солярки — 23,7 литрам.