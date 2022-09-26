Совершенно новый «ЗИЛ Кедрач» впервые показали на фото

Компания SAIC, занимающаяся производством в Китае внедорожников Maxus D90/MG Gloster, может появиться в России. Накануне в Сети появились первые изображения нового вездехода этой марки, который, по мнению некоторых «желтых» СМИ, может появиться на российском рынке под маркой «ЗИЛ».

Как отмечают источники, машину хотят назвать «ЗИЛ Кедрач» и использовать в ее основе модель Maxus D90 или MG Gloster. Первая ориентирована на «поднебесный» рынок, тогда как вторая – на мировой.

Длина такого внедорожника составляет 5005 мм, ширина – 1932 мм, высота – 1875 мм, а размер колесной базы равен 2950 мм. Автомобилю под брендом «ЗИЛ» достался бы семиместный салон, как у оригинальных Maxus D90 или MG Gloster, а также другие шильдики, отсылающие к советской марке.

Линейку двигателей «ЗИЛ Кедрач» мог бы позаимствовать у исходников. В их число входят 2-литровый 215-сильный «дизель» и бензиновый турбомотор аналогичного объема. Привод – полный.

Что касается перспектив возрождения марки «ЗИЛ», то она могла бы стать возможной в случае создания отдельного подразделения на мощностях предприятия «Москвич» в столице, которое ранее принадлежало компании Renault. По слухам, SAIC ведет переговоры с этой площадкой еще с лета этого года, но о результатах этих встреч пока информации нет.

С большой долей вероятности, никакого возрождения марки «ЗИЛ» не произойдет, как и не появится внедорожника «Кедрач». Для того, чтобы эти планы осуществились, компании «Москвич» необходимо наладить полноценное производство автомобилей под собственной маркой, а уже затем думать о других брендах.