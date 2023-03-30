В России продают лимузин ЗИЛ-41047. Он стоит более 18 миллионов рублей

На российском вторичном рынке периодически появляются предложения, которые можно назвать очень редкими. Одним из самых интересных из них за последнее время стал лимузин ЗИЛ-41047. Объявление о продаже этого советского автомобиля редакция Daily-Motor.Ru обнаружила в ходе мониторинга крупнейших классифайдов страны.

Машина, выпущенная в 1986 году, находится в Москве. Ее пробег равен всего 6 тысячам 900 километрам.

Приводит в движение лимузин 7,7-литровый бензиновый мотор V8 с алюминиевыми головками блока цилиндров, двумя распредвалами и шестнадцатью клапанами мощностью 315 лошадиных сил, работающий в паре с 3-скоростной автоматической трансмиссией.

Согласно описанию к объявлению, машина пережила процедуру полной реставрации, в которой участвовали экс-сотрудники АМО ЗИЛ. Отдельно отмечается, что в ходе этого процесса в технической части автомобиля использовались исключительно оригинальные запчасти и расходники.

Машина находится в идеальном состоянии. Продавец собирается выручить за нее 18 миллионов 500 тысяч рублей.

Напомним, автомобиль ЗИЛ-41047 представлял собой развитие лимузина ЗИЛ-41045, выпускавшегося в период с 1983 по 1985 год. Длина этого представительского седана составляла 6339 мм, а размер колесной был равен 3880 мм. Таким образом, советская 4-дверка превосходила по габаритам даже Maybach 62.

С места до 100 километров в час советский лимузин разгонялся за 12 секунд, а его максимальная скорость составляла 190 километров в час.