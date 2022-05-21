В России больше не будут выпускать Renault Arkana и Kaptur

Популярные кроссоверы Renault Arkana и Kaptur с уходом французского автоконцерна и продажей завода в Москве рискуют покинуть Россию. Переносить их производство на новый завод «АвтоВАЗ» не планирует, сообщает источник, близкий к руководству компании.

О том, что предприятие «Рено», базировавшееся в столице, было передано городу, стало известно на этой неделе. При этом свою долю в компании «АвтоВАЗ» французская сторона продала ФГУП «НАМИ».

Как сообщает телеграм-сообщество «Русский автомобиль», производство Renault Arkana и Renault Kaptur, ранее сходивших с конвейера завода «Рено» в Москве, остановлено. Переводить эти модели на конвейер «АвтоВАЗа» в Тольятти российский автогигант отказался.

Причины такого решения кажутся вполне логичными. У двух этих моделей недостаточен уровень локализации, а «АвтоВАЗ» не собирается взваливать на себя непосильную ношу поиска комплектующих для них с учетом ситуации, которая складывается с остальными Lada.

Параллельно с этим стало известно о том, что кроссовера Duster, также ранее производившегося в Москве, такая мера не коснется. Его выпуск наладят на мощностях предприятия в Тольятти (на первой нитке конвейера). Хотя ранее предполагалось, что этот французский «вседорожник» переведут на конвейер завода «Лада Запад» (экс-GM-AvtoVAZ»).