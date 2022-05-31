Duster 3 поколения получит гибридный полный привод: новые подробности

На российском рынке кроссовер Duster, похоже, больше нельзя будет купить новым. Компания Renault ушла из России, прекратив производство своих моделей, а перспективы возобновления их выпуска под маркой Lada остаются неопределенными. Впрочем, в Европе дела компании идут в гору и вместе со своим румынским суббрендом Dacia французы готовят уже третье поколение «Дастера».

Согласно новой информации, премьера Duster 3 генерации состоится в 2024 году. Кроме того, журналистам удалось выяснить некоторые интересные подробности о перспективной новинке.

Смена платформы, которую пережили Logan, Sandero и Jogger, затронет и новый Duster. Кроссовер переберется с «тележке» B0 на глобальную модульную архитектуру CMF-B. Благодаря ним вседорожник сможет похвастать наличием множества современных систем, включая новый вариант полноприводной трансмиссии.

По информации французского портала «L’argus», вместо традиционной системы полного привода с «раздаткой», карданным валом и муфтой Duster 3 поколения получит электрический 4WD с отдельным электромотором, установленным на задней оси.

Что до дизайна реформенного «паркетника», то со сменой поколения модель полностью сменит внешний облик, получив экстерьер, схожий с концептуальным Dacia Bigster. Его дебют, напомним, состоялся в прошлом году.

Агрегатная линейка новинки пока засекречена, но французские журналисты пишут, что для Duster 3 уже выделили актуальные 1- и 1,3-литровый бензиновые «наддувные» моторы мощностью 100, 130 или 150 лошадиных сил, однако дизельного двигателя модель решили лишить.

Вместо версии, работающей на «тяжелом топливе», у Duster появится гибридная силовая установка E-Tech, ранее дебютировавшая в Renault Clio, Captur (не путать с Kaptur), а также Nissan Juke. В ее состав входит 1,6-литровый бензиновый атмосферный мотор, электрический двигатель и «робот» без синхронизаторов и сцепления.