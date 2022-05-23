В Сети случайно раскрыли цену кроссовера Changan Uni-K для России

Кроссовер Changan Uni-K, планомерно сталкивавшийся со сложностями по пути в Россию, наконец-то оказался близок к появлению в дилерских центрах. Кроме того, в Сети неожиданно для всех раскрыли его цену.

Предполагалось, что китайский «паркетник» доберется до российского рынка еще в конце прошлого года, однако этого не произошло до сих пор. Последней проблемой, отодвинувшей дебют модели в России, стали сложности с логистикой, когда первая партия машин с разрывом логистических цепочек «застряла» в Европе. Руководство «Чанган» тогда заверило, что делает для доставки автомобилей к российским дилерам все возможное. А теперь стало известно, что неофициальная презентация Uni-K в РФ уже состоялась.

О мероприятии рассказал один из пользователей сообщества «Клуб будущих владельцев автомобиля Changan Uni-K» в социальной сети «VK». Мужчина опубликовал запись, в которой не только поделился информацией о дебюте нового китайского кроссовера, но еще и раскрыл цену его «топовой» комплектации.

По его словам, стоимость Uni-K в самом дорогом варианте оснащения (полный привод, «автомат» и мотор на 230 «сил») составит 3 миллиона 900 тысяч рублей. Кроме того, он назвал предварительную дату появления машин в России (июнь 2022 года).

Впоследствии пост со стены группы исчез, однако российским журналистам удалось успеть сделать скриншот записи.

Напомним, кроссовер Changan Uni-K получил ОТТС (сертификат Одобрения типа транспортного средства) в России еще в прошлом году. Согласно документам, размещенном в базе Росстандарта, длина китайского вседорожника составит 4878 мм, ширина – 1984 мм, высота – 1702 мм, а размер его колесной базы будет равен 2890 мм. Таким образом, по габаритам он окажется близок к Volkswagen Touareg, располагающемся на класс выше, а также крупнее своего потенциального конкурента в лице Kia Sorento.

Продавать «Юни Кей» на российском рынке будут с 2-литровым 226-сильным бензиновым турбомотором (380 Нм), способным «переваривать» АИ-92. Связку ему составит 8-диапазонный «автомат» фирмы Aisin.