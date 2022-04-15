Кроссоверы Changan Uni-K для России застряли в Европе 

Одна из долгожданных новинок для России, которую должна была привезти к нам компания Changan, задерживается из-за проблем с логистикой. Об этом на форуме автобизнеса «FinAuto-2022» рассказал топ-менеджер китайского бренда Александр Кулагин.

Речь идет о кроссовере Uni-K. Запуск его продаж запланировали еще на вторую половину 2021 года, однако в последствии отложили на первый квартал 2022-го.

Не исключено, что последняя дата могла оказаться верной, однако логистический кризис не позволил привезти машины в Россию. Большая часть из них застряла в Европе.

Как рассказал господин Кулагин, логистическая цепочка компании была построена таким образом, что автомобили из «Поднебесной» сначала завозились в порт Германии, а уже затем отправлялись мелкими судами в РФ. При этом раньше Changan доставлял свои автомобили в Россию железнодорожным транспортом, однако тарифы на их услуги в последнее время сильно выросли, поэтому было решено перейти на морскую доставку.

Сейчас в Changan ищут возможности для того, чтобы транспортировать остановленные в Германии кроссоверы Uni-K. Однако окончательного решения в этом вопросе пока не принято. Хотя в компании обещают, что какая-то ясность наступит до конца апреля, сообщает издание «Китайские автомобили».

Что касается списка новинок «Чанган» для российского рынка, запланированных на 2022 год, то в нем помимо Uni-K значится еще обновленный кроссовер CS35 Plus и CS55 Plus второй генерации. Впрочем, их премьеры пришлось временно отложить из-за тех же проблем с логистикой.