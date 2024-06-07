Новый хардкорный внедорожник от Changan выходит в продажу в Китае

Компания Changan объявила о том, что собирается начать продажи своего нового хардкорного внедорожника Deepal G318 EREV. Автомобиль представили еще 18 марта, а в качестве промо-акции заставили его продемонстрировать свои возможности на бездорожье подъемом на высокоградусный склон. Спустя почти 3 месяца новинка выходит в продажу в КНР. Реализация машины должна начаться 13 июня.

Deepal G318 EREV позиционируется как крупный внедорожник длиной более 5 метров, шириной в 2 метра и высотой в 1,9-метра. Расстояние между его осями равно 2,9-метрам, клиренс – 240 мм, а снаряженная масса составляет 2360 кг.

На крыше автомобиля установлено четыре фонаря и багажные полки, которые могут использоваться в качестве опоры для палатки во время кемпинга. По центру сзади расположено полноразмерное запасное колесо, а по бокам продольные фонари.

В салоне Deepal G318 EREV может похвастать D-образным 3-спицевым рулевым колесом, 12,3-дюймовой комбинацией приборов и 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Автомобиль поддерживает до шести режимов вождения, включая программу «Повышенной проходимости ET».

Объем багажного отделения машины равен 818 литрам, но если сложить спинки заднего ряда, то можно увеличить эту цифру до 1747 литров.

Автомобиль будут продавать в одномоторной и двухмоторной версиях. В первом случае мощность составит 110 кВт или 149 лошадиных сил, а во втором – 429 л.с. Емкость и типы батарей для машины пока не объявлены.