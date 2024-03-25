Новый кроссовер Changan Uni-Z поступит в продажу в конце марта

Китайская автомобильная марка Changan продолжает расширять гамму моделей с названием Uni. К уже продающимся в Китае, а также в России автомобилям Uni-K, Uni-T и Uni-V вскоре присоединится кроссовер с индексом Uni-Z. Это гибридный вседорожник, запуск которого намечен на конец марта этого года.

Длина новинки «Чанган» составит 4,7-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,7-метра. Расстояние между осями машины будет равно 2,8-метрам.

Черненная задняя стойка придаст внешности кроссовера сбоку эффект «парящей» крыши, а спереди появится безрамочная перевернутая трапециевидная радиаторная решетка в сочетании с матричной структурой.

Особенностью кормы новинки станут светодиодные задние фонари сквозного типа и две имитации выхлопных патрубков снизу в бампере, тогда как в реальности они будут находиться под днищем.

В салоне Changan Uni-Z сможет похвастать кожаной отделкой и минимальным количеством физических кнопок. Внутри расположится 10,25-дюймовая ЖК-панель приборов, 14,6-дюймовый центральный дисплей и рулевое колесо с плоским дном.

В стандартную комплектацию должны войти: улучшенная система автопилота (2 уровня), а в «топовой» версии можно будет расчитывать на сидения с электроприводом, обогревом и вентиляцией.

Приводить в движение Changan Uni-Z предстоит подключаемой гибридной системе Blue Whale iDD, состоящей из полуторалирового ДВС и электромотора, соединенных с электрическим вариатором E-CVT.

Суммарная мощность этой связки должна составить 215 лошадиных сил и 330 Нм, а дальность хода только на электричестве превысить отметку в 100 км (по циклу CLTC). Привод машины заявлен как только передний.

В «Поднебесной» продажи Changan Uni-Z начнутся уже 28 марта. Учитывая, что сейчас почти весь модельный ряд этой компании представлен в России, вероятность появления на нашем рынке ее нового кроссовера в ближайшее время выглядит очень высокой.