Новый брутальный внедорожник от суббренда Changan появится уже этой весной

Компания Changan, владеющая премиальной маркой Shenlan, готовится выпустить на рынок новый внедорожник с брутальным дизайном под названием G318. В Китае его будут продавать под оригинальным брендом, а за пределами «Поднебесной» машина должна получить другой шильдик – Deepal. Накануне стало известно, когда состоится официальная премьера этого автомобиля. Оказалось, что до нее осталось совсем немного времени.

Издание «MyDrivers» пишет о том, что в Changan определились со сроками дебюта Shenlan G318. Машину собираются представить в марте этого года.

Автомобиль позиционируется как «хардкорный» внедорожник, но наличие в нем рамы пока под вопросом, так что существует высокая вероятность, что машина получит несущий кузов. Хотя подвеска со 100-процентным шансом окажется пневматической.

Вместе с тем, G318 будет выделяться на фоне остальных представителей своего сегмента характерными «внедорожными» элементами дизайна, включая квадратные колесные арки, большие колеса, обутые в «зубастые» покрышки, а также дополнительную светотехнику на крыше и распашную заднюю дверь с висящей на ней «запаской».

Длина автомобиля должна составить почти 5 метров, а его ширина и высота достигнут отметки в 2 метра. Расстояние между осями будет равно 2,9-метрам.

Приводить в движение G318 предстоит гибридной силовой установке, работающей на базе полуторалитрового бензинового «наддувного» 4-цилиндрового агрегата мощностью 150 лошадиных сил. В заднеприводном исполнении связку ДВС составит один электромотор, выдающий 252 «силы», а в полноприводной версии сразу два двигателя. Совокупная отдача связки в варианте 4WD будет равна 430 л.с.

Сколько будет стоить новый брутальный внедорожник суббренда Changan уже известно. За машину собираются просить примерно 300 тысяч юаней или 3 миллиона 900 тысяч рублей по нынешнему курсу.