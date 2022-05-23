Renault Duster получит «вазовский» мотор 1,8 и станет «Ладой»

Компания Renault остановила свой бизнес в России, продав завод в московских текстильщиках столичной администрации. Тогда же выяснилось, что производство популярного на нашем рынке кроссовера Duster перенесут на предприятие в Тольятти. Под каким брендом будет выпускаться «Дастер», официально пока не уточняется. Зато стало известно, какой двигатель можно ждать под его капотом.

По всей вероятности, Renault Duster российской сборки лишится 1,6-литрового двигателя H4M, поставки комплектующих для которого могут оказаться для «АвтоВАЗа» проблемой. Вместо него ожидается появление под капотом «Дастера» хорошо известного владельцем автомобилей Lada локализованного мотора ВАЗ-21179 с рабочим объемом 1,8-литра. Тем паче, что этот силовой агрегат одно время уже рассматривался для кроссоверов, собираемых на заводе в Москве.

По неофициальной информации, производство Duster на предприятии в Тольятти стартует уже в ближайшие месяцы. Причем, как ожидается, кроссоверу заменят шильдики с Renault на Lada.

Все оборудование и комплектующие экс-завода «Рено Россия» уже отгружаются со столичного предприятия на тольяттинскую площадку, однако сотрудники комплекса сварки кузова и дирекции производственной логистики факт получения какого-либо оборудования и комплектующих для выпуска «Дастера» пока не подтверждают.

Напомним, 1,8-литровый атмосферный бензиновый мотор «АвтоВАЗа» сейчас используется на кроссовых разновидностях двух моделей Lada Vesta и Lada XRay (Vesta Cross, Vesta SW Cross, а также XRay Cross).

Одним из главных недостатков этого двигателя с момента его появления был назван повышенный «масложор», однако в 2020-м году инженеры «АвтоВАЗа» решили эту проблему.

В ближайшие планы по модернизации мотора с индексом 21179 входит установка на него так называемых «безвтыковых» поршней.