Самая дорогая машина в России: цена – 85 миллионов рублей

Россия всегда славилась тем, что может похвастать наличием на столичных и подмосковных паркингах самых дорогих машин в мире. Впрочем, в последние годы выставляемых на продажу новых автомобилей из этого списка оказался не так велик. На портале «Авто.ру» выложили объявление с Ferrari SF90 Stradale, который стал самым дорогим новым автомобилем в России.

Стоимость гибридного купе составляет 84 миллиона 900 тысяч рублей. Это машина в «топовой» комплектации, которая никогда не стояла на учете. Ее пробег равен всего 100 километрам, а владелец по ПТС (паспорт транспортного средства) только один. Именно он приобрел SF90 Stradale у официального дилера, а теперь выставил автомобиль на продажу.

Итальянский суперкар, находящийся в Ставрополе, выкрашен в темно-серый оттенок Grigio Silverstone и обладает салоном, отделанным светло-серой кожей с лимонными вставками.

Приводит в движение автомобиль гибридная система, состоящая из трех электрических двигателей и твин-турбированного бензинового V8. Ее суммарная отдача равна 1000 лошадиным силам, а с на разгон с места до первой «сотни» уходит всего 2,5-секунды.

Самая дорогая машина в России может похвастать наличием гоночных сидений, выполненных из углеволокна, вставками из карбона на «приборке» и в водительской зоне, желтых тормозных суппортов, выполненных в том же цветовом акценте, что и весь интерьер, а также 20-дюймовых кованых колесных дисков.

В 2020 году на этой же площадке был выставлен на продажу Bugatti Chiron по цене в 228 миллионов 300 тысяч рублей, что сделало его самым дорогим автомобилем, когда либо продававшимся на сервисе. Правда он был не новым (2018 года выпуска) и находился не в России (в цену входила таможенная очистка и доставка).

К слову

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о самых дорогих автомобилях в мире. Первые строчки в этом рейтинге занимают модели Bugatti, Pagani Zonda, Rolls-Royce Sweptail.