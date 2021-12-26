Самый дорогой автомобиль в мире: ТОП-10

На сегодняшний день по миру колесит более 2 миллиардов автомобилей. Большинство из них обычные, ничем не примечательные машины, которые предназначены лишь для того, чтобы служить в качестве средства передвижения. Однако небольшая часть все же выделяется на фоне остальных – они чрезвычайно дороги, редки и порой стоят как средневековые замки. Редакция Daily-Motor.ru собрала вместе самые дорогие автомобили в мире.

Самый дорогой автомобиль в мире – Bugatti La Voiture Noire

Самый дорогой автомобиль в мире на сегодняшний день принадлежит компании «Бугатти». Речь идет об уникальном 1500-сильном гиперкаре La Voiture Noire, существующим в единственном экземпляре. Его макет был представлен в 2019 году на автосалоне в Женеве, а спустя 2 года появился «живой» автомобиль. Bugatti La Voiture Noire является данью памяти классической модели Bugatti 57SC Atlantic (если быть точнее ее черному экземпляру La Voiture Noire) – одному из самых ценных автомобилей в истории компании.

В основе современного гиперкара лежит серийный Chiron, но La Voiture Noire отличается от своего соплатформенника дизайном. Все детали для Bugatti La Voiture Noire были изготовлены вручную. Тайный покупатель отдал за машину еще в 2019 году около 18,7 миллионов долларов – или 1 миллиард 368 миллионов рублей.

Pagani Zonda HP Barchetta

Pagani Zonda HP Barchetta – второй самый дорогой автомобиль в мире. Он дополняет и без того невероятное наследие Pagani Zonda, но отличается уникальным внешним обликом. Задние колеса машины частично покрыты углеродным волокном, лобовое стекло – очень компактное, а сам автомобиль лишен крыши. Максимальная мощность 7,3-литрового атмосферного двигателя Barchetta составляет 800 лошадиных сил, что делает ее самой производительной и быстрой моделью «Зонды» из когда-либо созданных, на которой можно выезжать на дороги общего пользования. По разным источникам, цена каждого из трех существующих экземпляров составляет 17 миллионов долларов (1 миллиард 252 миллиона рублей).

Rolls-Royce Sweptail

Люксовое купе компании «Роллс-Ройс» на сегодняшний день остается самым дорогим автомобилем компании. Sweptail был собран по частному заказу и получил дизайн, отсылающий к моделям бренда из 30-х годов прошлого столетия. В 2013 году автомобиль приобрел специалист по яхтам и самолетам, личность которого в Rolls-Royce так и не разгласили. Официальной информации о цене машины раскрыто также не было, однако если верить сообщения прессы, Sweptail обошелся его покупателю в 12,5 миллионов долларов или 915 миллионов рублей.

Bugatti Centodieci

Модель, ставшая данью уважения легендарной Bugatti EB110, была выпущена в честь 110-летия марки «Бугатти».

Centodieci весит на 20 кг меньше, чем Chiron, и оснащен 8-литровым двигателем W16, мощность которого равна 1578 лошадиным силам. Машина была выпущена ограниченным тиражом в 10 экземпляров, один из которых приобрел футболист Криштиану Роналду. С места до первой «сотни» Bugatti Centodieci разгоняется за 2,4-секунды, а его максимальная скорость равна 380 километрам в час. Стоит машина 9 миллионов долларов (663 миллиона рублей).

Автомобиль был создан в единственном экземпляре для того, чтобы испытать новые покрышки немецкой компании Fulda под названием Carat Exelero. Несмотря на свой своеобразный внешний облик, машина обладала впечатляющими характеристиками, объединяя в себе роскошное купе и гоночный прототип с максимальной скоростью в 350 километров в час, на котором можно ездить по общественным дорогам.

Maybach Exelero принимал участие в снимках в съемках одного из клипов американского рэпера Jay-Z, а затем был приобретён его коллегой по музыкальному цеху Брайаном Уильямсом (ака Birdman). Официальной информации о том, сколько пришлось заплатить за «Экселеро», так опубликовано и не было, однако ряд источников сообщали о сумме в 8 миллионов долларов (590 миллионов рублей).

Bugatti Divo

Автомобиль получил название в честь французского автогонщика Альберта Диво, который за рулем автомобиля «Бугатти» дважды становился победителем соревнований Targa Florio в 1920-х годах. В компании называют Divo самой маневренной и динамичной машиной из когда-либо созданных. Суммарно было выпущено всего 40 таких автомобилей, которые раскупили в первый же день с момента старта приема заказов. За машину, технически во многом повторяющую Chiron с его 8-литровым W16 мощностью 1500 л.с., просили 5 миллионов 800 тысяч долларов (427 миллионов рублей).

Pagani Huayra Imola

Еще один представитель компании Pagani, затесавшийся в список самых дорогих автомобилей в мире. Версия Imola, сошедшая с конвейера тиражом всего в 5 экземпляров, оценена в 5 миллионов 400 тысяч долларов (397 миллионов рублей). Модель была укомплектована 6-литровым V12 с двумя турбонагнетателями, разработанным Mercedes-AMG специально для «Пагани». Его мощность составляла 827 лошадиным силам и 1100 Нм, что делало суперкар производительнее его родственника Huayra BC.

Koenigsegg CCXR Trevita

Шведы из Koenigsegg построили всего два экземпляра такого гиперкара. Название Trevita в переводе со шведского означает «три белых». Для этой модели в компании разработали специальный тип обработки и декорирования углепластика алмазами, но технология оказалась настолько сложной, что в Koenigsegg даже отказались от сборки ранее запланированного третьего экземпляра.

Гиперкар оснащался 4,8-литровым битурбированным двигателем V8, который на биоэтаноле выдавал 1018 лошадиных сил и 1080 Нм крутящего момента. Этого было достаточно для того, чтобы с места до первой «сотни» CCXR Trevita «выстреливал» за 2,9-секунды, а его максимальная скорость была равна 410 километрам в час. Обе из двух выпущенных машин были проданы за сумму в 4,8 миллиона долларов каждая (353 миллиона рублей).

Lamborghini Veneno Roadster

Представленный весной 2013 года на автосалоне в Женеве эксклюзивный гиперкар был построен в честь 50-летнего юбилея итальянского автопроизводителя. В основу модели легло шасси серийного купе Aventador LP700-4. У него же Veneno Roadster позаимствовал и мотор – 750-сильный V12 объемом 6,5-литра, позволяющий разгонять машину от 0 до 100 км/ч всего за 2,9-секунды (максимальная скорость 354 км/ч). Всего свет увидело 3 экземпляра гиперкара, каждый из которых стоил по 4,5 миллиона долларов (330 миллионов рублей).

Bugatti Chiron Super Sport 300+

Прототип этого гиперкара в 2019 году установил рекорд скорости, разогнавшись до 490,484 километра в час. Добиться такого показателя удалось за счет 8-литрового W16 с четырьмя турбокомпрессорами, который форсировали с начальных 1500 до 1600 л.с. Тираж Chiron Super Sport 300+ был ограничен 30-ю экземплярами. Все они уже давно распроданы по ценам от 4 миллионов долларов (295 миллионов рублей).

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