«Барабанные Лады»: известны подробности

О том, что компания «АвтоВАЗ» будет вынуждена выпускать так называемые «ободранные» Lada, стало известно еще в апреле этого года. Сами «вазовцы» называют такие машины «антисанкционными». Их оснащение будет заметно сокращено ввиду отсутствия поставок зарубежных комплектующих. Постепенно этот антикризисный проект начинает обрастать подробностями.

Как сообщает телеграм-канал «Автовоз», упрощенные комплектации моделей Lada окрестят пафосным наименованием «Special Edition». Первой на очереди в превращении в «специальную версию» называют Granta, после которой аналогичное исполнение появится у Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, а также Lada Vesta.

Вся четверка лишится системы ABS, подушек безопасности и модулей системы экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС», однако сохранит электроусилитель рулевого управления.

По словам инсайдеров, которым удалось прокатиться на таких автомобилях, машины должны стать немного легче, а устаревший двигатель в случае с той же «Грантой» позволит даже немного улучшить их тягу на «низах».

Продажи «ободранной» Lada Granta SE должны начаться в июне. Затем появятся такие же версии Niva Legend и Niva Travel, а в сентябре начнется реализация антисанкционной Vesta, которую также придется комплектовать 8-клапанным мотором мощностью 90 л.с..

По информации телеграм-канала «Русский автомобиль», «АвтоВАЗ» утверждает, что антисанкционные модификации «Лад» будут соответствовать экологическому стандарту «Евро-0», хотя на деле эмиссия должна оказаться менее вредной (на уровне между Евро-1 и Евро-2). Катализаторы сохранятся, однако будет упразднен ряд датчиков и введена программная коррекция.