ДомойАвтоновости сегодняУпрощенная Lada Vesta получит 8-клапанный двигатель мощностью 90 л.с.

Упрощенная Lada Vesta получит 8-клапанный двигатель мощностью 90 л.с.

От: Алексей Шмидт
Упрощенная Lada Vesta

Дефицит комплектующих заставил «АвтоВАЗ» пересмотреть оснащение моделей Lada Niva и Lada Granta. Выпуск их упрощенных модификаций стартует этим летом. Теперь же стало известно, когда такая версия появится у Lada Vesta, и в чем будет заключаться ее отличие от текущих.

По информации издания «Дром», упрощенная Lada Vesta внешне будет выглядеть как обновленный автомобиль с индексом NG, но в ней сохранится старое оформление салона.

Главное изменение произойдет под капотом – в отличие от нынешних версий упрощенный «вазовский» флагман получит 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182.

salon vnutri

В основе мотора, который достанется удешевленной Vesta, лежит прежний 8-клапанник ВАЗ-11186 мощностью 87 лошадиных сил. С модернизацией ему досталась новая шатунно-поршневая группа, а также переработанная головка блока цилиндров. Благодаря доработкам производительность мотора удалось увеличить на 3 лошадиные силы и 3 Нм крутящего момента. 

Несмотря на то, что двигатель все же имеет определенное количество импортных компонентов (детали от мотора Renault K7M), его локализация пока находится на приемлемом уровне. Кроме того, в его пользу играет и цена. Связку двигателю под капотом удешевленной «Весты» составит «вазовская» МКПП.

Другие подробности об «антикризисной» Lada Vesta пока не раскрываются, но известно, что появление такого автомобиля запланировано предварительно на осень 2022 года.

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Популярные автомобильные вопросы:

Cейчас читают:

Lada Vesta Cross NG: появились фото версии Cross с базовым салоном

Премьера новой Lada Vesta, получившей литеру NG (новое поколение), состоялась в феврале, однако продажи модели до сих пор не стартовали. Тем не менее, тестовые...

Автоматическое продление водительских прав в России – как это будет работать?

BMW X7 2023 представили официально

Новый кроссовер на конвейере «УАЗ»: известны подробности

Hyundai Creta 2 поколения провалила краш-тест Global-NCAP

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+