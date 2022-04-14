Упрощенная Lada Vesta получит 8-клапанный двигатель мощностью 90 л.с.

Дефицит комплектующих заставил «АвтоВАЗ» пересмотреть оснащение моделей Lada Niva и Lada Granta. Выпуск их упрощенных модификаций стартует этим летом. Теперь же стало известно, когда такая версия появится у Lada Vesta, и в чем будет заключаться ее отличие от текущих.

По информации издания «Дром», упрощенная Lada Vesta внешне будет выглядеть как обновленный автомобиль с индексом NG, но в ней сохранится старое оформление салона.

Главное изменение произойдет под капотом – в отличие от нынешних версий упрощенный «вазовский» флагман получит 8-клапанный двигатель ВАЗ-11182.

В основе мотора, который достанется удешевленной Vesta, лежит прежний 8-клапанник ВАЗ-11186 мощностью 87 лошадиных сил. С модернизацией ему досталась новая шатунно-поршневая группа, а также переработанная головка блока цилиндров. Благодаря доработкам производительность мотора удалось увеличить на 3 лошадиные силы и 3 Нм крутящего момента.

Несмотря на то, что двигатель все же имеет определенное количество импортных компонентов (детали от мотора Renault K7M), его локализация пока находится на приемлемом уровне. Кроме того, в его пользу играет и цена. Связку двигателю под капотом удешевленной «Весты» составит «вазовская» МКПП.

Другие подробности об «антикризисной» Lada Vesta пока не раскрываются, но известно, что появление такого автомобиля запланировано предварительно на осень 2022 года.