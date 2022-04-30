«АвтоВАЗ» готовит «ободранную» версию Lada Niva Travel

Вопреки всеобщему мнению, дефицит комплектующих затронул не только модели Lada с иностранными корнями, но и исконно российские модели. Так, например, «АвтоВАЗ» уже предпринимает шаги для того, чтобы упростить внедорожник Lada Niva Travel. Об этом стало известно телеграм-каналу «Русский автомобиль».

По неофициальной информации, «удешевленная» Niva Travel лишится системы ABS, подушки безопасности, а также комплекса экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС».

Если верить информации источника, на сегодняшний день собрано уже 8 экземпляров упрощенной «Нивы Тревел». Их дальнейшая судьба связана с прохождением ходовых тестов.

Ранее стало известно, что первой удешевленной версией в линейке моделей Lada станет «бюджетник» Granta. Ее появление ожидается в июне этого года.

В сентябре может начаться производство упрощенной Lada Vesta, которая получит под капот 8-клапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Что касается «ободранной» Lada Niva Legend, то ее планируют поставить на конвейер в июле.

Изменения в удешевленной Lada Granta уже известны. Автомобиль лишат систем ABS и стабилизации ESP, а также оснастят упрощенным блоком управления двигателя. Кроме того, такие «Гранты» останутся также без датчиков кислорода, что автоматически переведет экономический класс их моторов на три поколения ниже – с «Евро-5» на «Евро-2».