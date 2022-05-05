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Автодом УАЗ на базе модели «Профи»: прием заказов стартовал

От: Алексей Шмидт
автодом УАЗ

В прошлом году Ульяновский автозавод поделился изображениями нового перспективного автодома, который будет спроектирован на базе коммерческой модели «Профи». Главные отличия того кемпера от обычного грузовика заключались в наличии у него специально пластиковой надстройки с развитым остеклением, а также подъемной крыши. Теперь стало известно, что эта модель стала доступна для заказа. 

Машина была разработана совместными усилиями инженеров «УАЗ» и компании «Автодом». Автомобиль предложен покупателям как в заднеприводном, так и полноприводном вариантах. Учитывая старт приема заказов новая модель уже готова к запуску в производство, а также появлению в распоряжении дилеров «УАЗ». 

В качестве опции для автодома предложена мебель, выполненная из влагостойких материалов (это кухонный гарнитур, шкаф и санмодуль с поддоном для душевой кабины).

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Кроме того, за дополнительную плату можно рассчитывать на установку внутри кемпера дивана-трансформера, раскладной кровати длиной 1850 мм, 40-литрового холодильника, газовой плиты, биотуалета и системы водоснабжения. 

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Техническую часть модели «Профи» специалисты «Автодом» решили не менять, поэтому дом на колесах получил под капот тот же 2,7-литровый двигатель ЗМЗ мощностью 150 лошадиных сил, что и исходник, работающий в связке с 5-ступенчатой МКПП. 

Цены на кемпер «УАЗ» на базе «Профи» пока не объявлены. Их представители Ульяновского автозавода просят узнавать у дилеров.

Что касается грузовичка «Профи», то его стоимость хорошо известна. Версия с одинарной кабиной сейчас оценивается в сумму от 1 миллиона 600 до 1 миллиона 670 тысяч рублей. 

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