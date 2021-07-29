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«УАЗ» показал интерьер нового автодома на базе «Профи»

От: Алексей Шмидт

В июне компания «УАЗ» опубликовала рендеры перспективного автодома, в основу которого ляжет платформа коммерческой модели «Профи». Автомобиль отличался от стандартного грузовика наличием специальной пластиковой надстройки с развитым остеклением. Позже стало известно, что автодом «УАЗ» получит вариант с подъемной крышей, а теперь пресс-служба Ульяновского автозавода решила показать, как будет оформлен интерьер такой машины.

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Как видно на опубликованных изображениях, кемперный отсек автомобиля будет иметь весьма плотную компоновку, но за счет этого внутри машины можно рассчитывать на наличие полноценного санузла с душем, дивана-трансформера, а также кухни и подъемной кровати. 

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О технической части нового автодома «УАЗ» пока ничего неизвестно. Скорее всего, всю агрегатную сторону дом на колесах позаимствует у обычного грузовичка «Профи». Тот, напомним, комплектуется 2,7-литровым «атмосферником» ЗМЗ-Про, мощность которого составляет 149,6 лошадиных сил и пятиступенчатой МКПП. Привод может быть как задним, так и полным.

Пока проект существует только в виде компьютерных рендеров. Сроки запуска кемпера на базе «Профи» в продажу и его возможные цены не уточняются. 

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