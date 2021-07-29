«УАЗ» показал интерьер нового автодома на базе «Профи»

В июне компания «УАЗ» опубликовала рендеры перспективного автодома, в основу которого ляжет платформа коммерческой модели «Профи». Автомобиль отличался от стандартного грузовика наличием специальной пластиковой надстройки с развитым остеклением. Позже стало известно, что автодом «УАЗ» получит вариант с подъемной крышей, а теперь пресс-служба Ульяновского автозавода решила показать, как будет оформлен интерьер такой машины.

Как видно на опубликованных изображениях, кемперный отсек автомобиля будет иметь весьма плотную компоновку, но за счет этого внутри машины можно рассчитывать на наличие полноценного санузла с душем, дивана-трансформера, а также кухни и подъемной кровати.

О технической части нового автодома «УАЗ» пока ничего неизвестно. Скорее всего, всю агрегатную сторону дом на колесах позаимствует у обычного грузовичка «Профи». Тот, напомним, комплектуется 2,7-литровым «атмосферником» ЗМЗ-Про, мощность которого составляет 149,6 лошадиных сил и пятиступенчатой МКПП. Привод может быть как задним, так и полным.

Пока проект существует только в виде компьютерных рендеров. Сроки запуска кемпера на базе «Профи» в продажу и его возможные цены не уточняются.