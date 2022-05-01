Названы самые дешевые автомобили в мире: они стоят меньше 180 тыс. рублей

Цены на автомобили продолжают рост, причем не только в России, но и во всем мире. Редакция Daily-Motor.Ru провела собственное исследование, в ходе которого постаралась выявить самые дешевые автомобили, которые на сегодняшний день можно купить в мире. Оказалось, что все самые недорогие машины на планете продаются в «Поднебесной» через интернет (сайт Alibaba). Их названия сложнопроизносимы, но можно заказать доставку на дом либо в ближайший порт вашего города.

Самые дешевые автомобили в Китае: ТОП-10

Hongsheng Pickup – $2,500 долларов

Пикап, основанный на базе тележки для гольфа. Согласно информации с сайта продавца: машина представляет собой электромобиль, способный перевозить до 2 тонн груза. «Удобен для ежедневных путешествий, идеальное средство для транспортировки», – говорится в описании. Габаритные размеры Hongsheng Pickup следующие: длина составляет 3800 мм, ширина – 1450 мм, высота – 1650 мм. А вот максимальной скоростью и дальностью хода китайский пикап похвастать не может.

Пикап способен разгоняться только до 50 км/ч, а на полностью заряженной батарее проедет всего 120 километров. Зато у него есть пневмоупоры крышки грузового отсека, которые в том же Chevrolet Silverado предложены только в качестве опции. И все это за 2 тысячи 500 долларов. За дополнительную плату продавец готов доукомплектовать Hongsheng Pickup даже кондиционером, а также генератором для подзарядки свинцово-кислотного аккумулятора.

Changli Mini «Solar» – $2,090

Эта модель, пожалуй, единственная в этом списке, о которой вы когда-либо могли слышать. Changli считается ультрабюджетным брендом в Китае и многие обеспеченные люди и блогеры купили его машину Mini «Solar» ради забавы.

Правда затем хихиканье превратилось в задумчивое «хммм…», когда они поняли, что автомобиль не так и плох за свои 2 тысячи 90 долларов. Да и выглядит он почти как Mini Cooper, правда на полметра короче. Внутри дешевый сити-кар оснащен большими и функциональными дисплеями, один из которых даже сенсорный. У него есть кондиционер и камера заднего вида.

Changli PK-002 – $2,058

Еще один представитель марки Changli, который немного дешевле, чем Mini «Solar». Зато он имеет куда более практичный кузов, который хорошо подойдет для грузоперевозок. PK-002 – это пикап, который прозвали «клоном» Ford F-150. Его длина равна 3,5-метрам. Миниатюрный электромобиль способен принять на борту до 400 кг. За 2 тысячи 58 долларов можно рассчитывать на наличие у PK-002 электростеклоподъемников, электрического обогревателя, откидного люка, камеры заднего вида, багажника и дополнительной светотехники на крыше.

Опционально можно заказать кондиционер и компактный бензиновый генератор, который увеличит запас хода. А вот максимальную скорость увеличить не получится. Она составляет всего 45 километров в час. Батарея емкостью 4,8 кВт/ч позволяет PK-002 проезжать от 70 до 130 километров в зависимости от режима езды.

R&Z SUV – $1,990

Внедорожный электромобиль, чем-то напоминающий пресловутый Ford F-150. 4-местный мини-вседорожник с независимой подвеской, задними тормозами и, возможно, работающим отопителем салона. Его длина равна 2800 мм, ширина – 1300 мм, высота – 1600 мм. Привод – задний. Максимальная скорость 40 километров в час, а запас хода на полностью заряженной батареи – 100 километров.

В качестве опций спереди и сзади предложена защита, сваренная из металических труб, а также вместительный багажник на крыше. И все это менее, чем за 2 тысячи долларов.

Changli 003 $1,988

Старый-добрый Changli с индексом 003 мало чем отличается от других самых дешевых машин в этом ТОП-е за исключением того, что он полноприводный! Микрокар, у которого в решетке всего на 2 прорези меньше, чем у Jeep, может похвастаться множеством вариантов отделки. Но, как ни странно, в отличие от многих его собратьев у него нет багажника на крыше или внедорожных фонарей.

Полный привод модели (если его можно так называть) обходится дорого для ездовых характеристик, сокращая и без того мизерную максимальную скорость с 43 до 33 километров в час. Зато машину можно использовать зимой. К примеру, как снегоуборщик.

QK Pickup $1,859

Первый пикап в этом списке, который является не электрическим. Это настоящая 1-цилиндровая газонокосилка, оснащенная дизельным двигателем мощностью 25 лошадиных сил. Каким-то непонятным образом она поставляется с системой 4WD и гидравлической платформой. Существуют закрытые кабины, а также двойные установки.

MH S3 $1,811

Этот дешевый автомобиль сначала может заставить людей засмеяться, а затем, прекратив смех, подумать, а почему бы нет? Всего за 18 процентов от стоимости Ford можно получить в свои руки машину, которая с четырьмя людьми в салоне способна разгоняться до 35 километров в час. А если заменить ее свинцово-кислотный аккумулятор на батарею для электроинструмента DeWalt, то «максималка» станет еще выше.

За 1 тысячу 800 долларов можно рассчитывать на вполне нормальный салон с приличной отделкой, четырьмя дверьми, ручками, электростеклоподъемниками, регулируемыми передними сиденьями, потолочным вентилятором и традиционным зеркалом заднего вида.

Все четыре малюсенькие колеса MH S3 имеют дисковые тормоза и выкрашенные в красный цвет суппорты.

Haibao Qiao Hu $1,669

Эта машинка хорошо подходит для того, чтобы делать на ее фоне фотографии, но когда дело касается вождения, то появляются вопросы. Оснащение также довольно примитивное – только потолочный вентилятор и небольшой экран, демонстрирующий картинку с камеры заднего вида.

Максимальная скорость Haibao Qiao Hu составляет всего 38 километров в час. Но в отличие от предыдущих машин для этого электрокара доступен выбор наклеек на кузов. Кроме того, можно создать собственные и попросить автопроизводителя их распечатать и нанести на машину.

Minghong S1-PRO $1,265

Один из самых дешевых автомобилей, которые на сегодняшний день можно купить как в Китае, так и мире. Цена – всего 1 тысяча 265 долларов. В арсенал S1 PRO, несмотря на столь невысокую цену, входят электростеклоподъемники, LED-фары и даже кондиционер. В салоне установлено только три сидения. Водитель располагается спереди, а два пассажира – сзади. Максимальная скорость – 33 километра в час.

Changli Nemica $1,249 или $975

До того, как Changli Nemica стала бестселлером, цены на нее начинались со смешных 975 долларов, но высокий спрос позволил компании поднять стоимость до 1 тысячи 249 долларов. Тем не менее, «Немика» по-прежнему остается самым дешевым автомобилем в Китае и, по совместительству, на планете.

Скромная цена почти не отражается на его характеристиках. Заявленный запас хода равен почти 100 километрам. Владельцы этого электромобильчика отмечают, что даже со временем ходовые качества Nemica не меняются, так что модель считается относительно надежной. Из приятного в «начинке» имеется магнитола с поддержкой Bluetooth.

Кстати

Ранее Daily-Motor.Ru рассказывал о том, каким был самый дешевый автомобиль в мире Tata Nano. Его не производят с 2019 года.