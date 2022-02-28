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Honda CR-V 6 поколения: первые изображения

От: Алексей Шмидт
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На прошлой неделе в Сеть утекли первые патентные изображения кроссовера Honda CR-V 6 поколения. Премьера новой генерации японского кроссовера должна состояться в течение 2022 года. Независимые дизайнеры, взяв за основу опубликованные в официальных источниках картинки автомобиля, решили представить, как он будет выглядеть вживую.

Первая Honda CR-V появилась еще в 1995 году. С тех пор «паркетник» сменил пять поколений, а теперь готовится к появлению шестой генерации. Шпионские фотографии тестовых прототипов нового CR-V неоднократно выкладывались в интернет, но куда более информативными оказались патентные изображения.

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По мнению авторов рендера, реформенному кроссоверу достанется более спокойный внешний облик, чем был у его предшественника, с преобладанием горизонтальных линий и простых форм. 

Спереди можно ожидать появления большой радиаторной решетки с вертикальной ориентацией, которую визуально объединят с вытянутыми узкими фарами. В нижней части бампера расположится широкий воздухозаборник, а по краям – L-образные декоративные вставки. 

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Небольшие изменения должна пережить и форма бокового остекления в задней части, тогда как боковые зеркала получат «ножки». 

Как будет выглядеть корма автомобиля независимые художники не показали. Впрочем, вполне вероятно, что она сохранит свою главную «фишку» – расположенные вдоль задних стоек фонари. 

О технической части CR-V 6 поколения пока практически ничего неизвестно. По слухам, автомобилю достанется 1,5-литровый бензиновый двигатель, тогда как 2-литровый «атмосферник» и «дизель» могут вывести из моторной гаммы. Также у модели практически наверняка будут гибридные версии.

В России появления нового CR-V можно не ждать. Компания Honda свернет свой бизнес в нашей стране в течение 2022 года, о чем объявила еще в прошлом году. 

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