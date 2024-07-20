Новый Honda Element показали на первых изображениях

Honda представила концепт-кар Element в 2001 году, а следом за ним годом спустя выпустила на рынок серийный вариант этой модели. Причудливый кроссовер оставался на конвейере до 2011 года, когда его вывели из гаммы компании, не предусмотрев прямого преемника.

Недавно слухи о том, что Element может вернуться в линейку моделей Honda возобновились. На это намекнули несколько патентных изображений, слитых в Сеть из официальной базы USPTO. Взяв их за основу, дизайнеры портала «CarsCoops» показали возрожденный «Элемент» на первых изображениях.

Авторы рендеров уверены, что речь идет именно об этой модели, поскольку автомобиль на чертежах имеет поразительное сходство с оригинальным кроссовером.

У него задние двери, открывающиеся в обратную сторону, капот в виде раскладушки, а также парящая крыша, которые все вместе отдают дань уважения классической квадратной форме Element.

Необычный навес сзади, судя по патентной документации (коллаж выше), должен помогать в превращении этой машины в компактный кемпер с низким уровнем пола. Кроме того, если верить официальным чертежам, у машины будет пикап-вариант с однорядной компоновкой.

В Honda пока никак не комментируют слухи о планах по возрождению Element, но если проект получит «зеленый свет», то появится не раньше, чем через несколько лет.