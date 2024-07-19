Самый необычный кроссовер Honda вернулся на чертежный стол

Линейка моделей Honda изобилует всевозможными представителями сегмента SUV. Но один из них, считающийся самым необычным, не выпускается с далекого 2011 года. Речь, разумеется, идет о модели Element, вставшей на конвейер в начале 2000-х и просуществовавшей всего 8 лет. По свежим слухам, машину собираются вернуть в продажу и уже начали ее разработку, но не только в виде обычного кроссовера.

По данным «Daily-Motor.Ru», автомобиль, снятый с производства примерно 13 лет назад, собирается вновь войти в гамму моделей Honda, на что намекает сразу несколько оформленных недавно патентов. Информация об обоих появилась еще в конце июня, но журналисты обнаружили ее только сейчас.

На чертежах, заключенных в официальной документации, показан квадратный кроссовер, по своим чертам напоминающий Element.

При этом на втором патенте, очевидно, запечатлено крепление к кузову этой машины для кемпера, которое способно выдвигаться сзади и обеспечивать больше свободного пространства для путешественников.

У оригинального Element была приподнятая крыша и низкий пол, что позволяло удобно себя чувствовать внутри не только в положении сидя. Кроме того, он был достаточно широким, чтобы уместить в салоне полноразмерный надувной матрац.

Если проекту дадут «зеленый свет» и он окажется вместительнее предшественника, то как минимум кемпер-вариант нового Element станет отличным подспорьем для современных автодомов, спрос на которые в последние годы демонстрирует безоткатный рост.