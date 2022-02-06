Audi 100 C3 – история создания «автомобиля из будущего»

Audi 100 третьего поколения – для десятков тысяч автолюбителей эта модель стала первой в жизни иномаркой. Несмотря на то, что в престижности «сотка» уступала одноклассникам от Mercedes Benz и BMW, многие все равно выбирали именно ее. Ведь в козырях у «Ауди 100» были просторный салон, 500-литровый багажник и считавшийся вечным кузов.

По достоинству немецкий автомобиль оценили не только на постсоветском пространстве, но и в Западной Европе. Недаром за годы производства третьего поколения было выпущено свыше одного миллиона экземпляров.

История Audi 100 C3

То, что Audi 100 получился настолько удачным, благодарить в первую очередь стоит его величество «Рынок». Конкуренция между автомобильными производителями была крайне острой и сорок лет назад, что предполагало постоянную работу на опережение. В конце 70-х годов Mercedes Benz и BMW активно взялись за создание своих «автомобилей будущего», и компании Audi, топовой моделью которой в то время была «сотка» второго поколения, не осталось ничего, как поступить так же.

Концепция автомобилей из будущего предполагала отсутствие острых углов и ярко выраженных переходов между кузовными панелями. Благодаря этому дизайнеры и инженеры надеялись улучшить аэродинамику, что, в свою очередь, должно было привести к снижению расхода топлива и улучшению динамических характеристик.

Неудивительно, что прототип Audi Auto 2000, на котором обкатывались идеи для будущих серийных автомобилей, имел характерные обтекаемые формы. Они же впоследствии стали основной отличительной особенностью третьего поколения. Все в дизайне Audi 100 было направлено на улучшение обтекаемости.

И это дало отличный результат – коэффициент аэродинамического сопротивления у Audi 100 C3 составил всего 0,3. Для начала 80-х годов – результат выдающийся.

Немаловажно и то, что «сотка» третьего поколения получилась не только выверенным с точки зрения аэродинамики, но и просто очень красивым автомобилем. Характерную для предшественника компоновку с продольным расположением агрегата было решено сохранить, но вместе с тем колесная база и габариты при смене поколений были увеличены.

При этом Audi 100 C3 вовсе не казалась тяжеловесной. Скорее, наоборот – благодаря горизонтальным плоскостям, интегрированным в радиаторную решетку передним фарам и большим свесам автомобиль смотрелся очень стремительно.

Подросшие габариты положительным образом сказались на запасе свободного пространства в салоне. Audi 100 третьего поколения без проблем могла увезти водителя и четырех пассажиров. Оставалось место и для багажа. Объем багажника в 570 литров по тем временам был рекордным.

Принимая во внимание в том числе и этот факт, жюри отдало «сотке» престижную премию «Европейский автомобиль года-1983». Занявший второе место Ford Sierra отстал на 24 балла.

Впрочем, занять не последнее место в истории автомобилестроения Audi 100 C3 смогла вовсе не из-за дизайна или просторного салона. Спустя год после старта производства новой модели компания Audi представила полноприводную версию Quattro, и именно это событие разделило время на «до и после».

Мир увидел легковой автомобиль, где четыре ведущих колеса использовались в первую очередь для улучшения устойчивости и управляемости, а только потом для повышения проходимости.

То, насколько велик потенциал системы Quattro, немцы наглядно показали в финском городке Кайпола. Полноприводный Audi 100 CS Quattro сумел заехать на 37,5-градусный лыжный трамплин Питкэвуори. Впоследствии этот рекорд пытались повторить многие, но так и не смогли.

Что до конкурентов из BMW и Mercedes Benz, то они, глядя на возможности «сотки» с полным приводом, пусть и с опозданием, но взялись за разработку собственных систем полного привода. В условиях рыночной экономики иначе было нельзя.

Естественно, что основной спрос пришелся на более доступные моноприводные версии автомобиля. Понимая, что Audi 100 это не более чем входной билет в бизнес-класс, инженеры подготовили для автомобиля не только мощный 5-цилиндровый 2,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 165 лошадиных сил, но и несколько гораздо более скромных силовых агрегатов. Самый слабый из них при объеме 1,8 литра развивал 75 лошадиных сил.

Большинство же двигателей, перешедших от архаичной карбюраторной схемы питания к моновпрыску или распределенному впрыску, развивали более 100 лошадиных сил.

Так что в аутсайдерах в заездах от светофора до светофора «сотка» точно не была. Сразу же после старта производства стал доступен и 120-сильный 2,5 TDI, отличавшийся легковым характером и сравнимым с бензиновыми двигателями уровнем шума и вибраций.

Похожая картина наблюдалась и с оснащением «сотки». На самых доступных модификациях не было даже электрических стеклоподъемников и кондиционера, в то время как самым дорогим версиям полагался уже климат-контроль. Хотя в любом случае на территории двухсотого семейства и представительского седана V8 даже самые упакованные Audi 100 старались не заходить.

Успех до самого конца

После рестайлинга 1988 года автомобиль стал еще современнее. Но это время на Audi уже вовсю шла работа над автомобилем нового поколения, дебют которого должен был состояться в 1991 году. Так что новые бамперы, дверные ручки и так называемая «полная» панель приборов нужны были скорее для того, чтобы сохранить и без того немалый спрос на автомобиль на прежнем уровне.

К чести Audi 100 C3 и ее создателей стоит сказать, что автомобиль ушел с конвейера, будучи еще вполне современным. И пусть следующее поколение во многом сделало еще один шаг вперед, но именно автомобиль третьего поколения познакомил сотни тысяч автолюбителей с турбонаддувом и преимуществами полного привода. Особенно же приятно то, что заложенные в Audi 100 C3 идеи живы и по сей день.

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