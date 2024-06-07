Audi выпустит электрический купе-кроссовер Q6 e-tron Sportback: как он будет выглядеть

Купе-кроссоверы становятся все популярнее на мировом рынке, а автопроизводители (в большинстве своем премиальные) стремятся насытить свои модельные линейки такими автомобилями.

Ближайшей новинкой в этом сегменте от Audi должен стать кросс-купе под названием Q6 e-tron Sportback. Машина будет представлять собой купеобразный электрический SUV, который появится в продаже на рубеже конца 2024-начала 2025 года. Как может выглядеть такой автомобиль показали дизайнеры портала «Motor1», опубликовавшие первые рендеры серийного Q6 e-tron Sportback.

По мнению художников, машине достанутся узкие горизонтальные фары и воздухозаборник, установленные в тех же местах, что и в простом Q6 e-tron. Но при этом корма машины получит более покатую линию, чем в классическом SUV, а заднее стекло будет плавно перетекать в крышку багажника.

Ожидается, что длина кроссовера достигнет 4,8-метров, прибавив несколько сантиметров к обычному Q6 e-tron. Боковины автомобиля также изменятся, обзаведясь несколькими выштамповками, придающими профилю батарейного SUV спортивный внешний вид.

Что касается интерьера, то в нем каких-то кардинальных изменений ждать не стоит. По крайней мере с точки зрения расположения основных систем. При этом наклонная крыша почти наверняка украдет пространство в багажном отделении машины, объем которого может упасть ниже 526 литров.

В основу кросс-купе ляжет платформа PPE, на которой создан обычный Q6. Машину будут продавать как в полноприводной, так и заднеприводной версиях с батареями емкостью 79 кВт/ч и 95 кВт/ч, а также электромоторами с выходной мощностью от 326 до 516 лошадиных сил.

В продажу новинка поступит в первые месяцы 2025 года.