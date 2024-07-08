Audi готовит новое поколение компактного кросс-купе

Audi решила отказаться от рестайлинга кроссовера Q3 и его купеобразной версии Sportback. Вместо планового обновления машины заменят новым поколением, которое обещают запустить в 2025 году. Чего можно ждать от дизайна кросс-купе и его оснащения рассказали журналисты французского издания «L’argus».

Изначально Audi собиралась сменить поколение модели Q3 в 2026 году, однако из-за резкого спада в продажах перенесла презентацию реформенного кроссовера на весну 2025-го. Теперь ингольштадтцы хотят внести ряд изменений в дизайн, а также техническое оснащение машины.

Актуальный Audi Q3 Sportback

По мнению независимых дизайнеров, купеобразный кроссовер Q3 Sportback почти наверняка пойдет по пути эволюционных перемен в своем экстерьере.

Рендер нового Audi Q3 Sportback

Спереди машине достанется новая световая подпись в виде разделенной на два этажа оптики (ДХО сверху и обычные блоки, утопленные в ковши ниже). Решетка радиатора получит более угловатую форму и слегка вытянется горизонтально, благодаря чему позволит умесить в нижней части бампера большие воздухозаборники.

Корма Q3 Sportback сменит дизайн фонарей, конструкцию задней двери и сам бампер, а с колесных арок исчезнут накладки из неокрашенного пластика.

Рендер нового Audi Q3 Sportback

Кроссовер спроектируют на платформе MQB Evo, что сделает его технически двоюродным братом VW Tiguan и будущего Cupra Terramar. Одной из главных претензий к актуальному Q3 и его варианту Sportback было отсутствие широкого списка гибридных двигателей. И этот недостаток собираются устранить в новом поколении.

Новинке почти наверняка достанутся мягкие гибриды 1,5 e-TSI на 130 и 150 лошадиных сил, а также две подключаемые силовые установки eHybrid PHEV на 204 и 272 л.с. Кроме них предложат два дизеля TDI мощностью 150 и 193 лошадиные силы. Ассистировать всем моторам предстоит 7-диапазонной автоматической коробке передач S tronic.

Выпуск машины наладят на заводе Audi в Дьере (Венгрия). Производство как Q3, так и его варианта в кузове кросс-купе Sportback, стартует в начале 2025 года.