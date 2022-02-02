Лада Веста FL выйдет в продажу раньше, чем ожидалось

Компания «АвтоВАЗ» продолжает подготовку к премьере и старту продаж обновленного семейства Lada Vesta. В ноябре прошлого года инсайдеры сообщали о том, что товарные «Весты» с индексом FL (фейслифтинг) начнут сходить с конвейера в начале марта, а до дилеров доберутся только спустя несколько месяцев. По новой информации, реформенные Vesta станут доступны для покупателей раньше, чем ожидалось.

Как сообщает сообщество «KVIRING DRIVE», обновленные «Лады Весты» появятся в шоу-румах уже в конце февраля, а их продажи стартуют в конце марта.

«Свежая инфа сто процентная по фл, Весту FL выкатят у дилеров на стендах в конце февраля, а в конце марта должен быть старт продаж!», – говорится в сообщении, опубликованном на странице паблика (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Напомним, с фейслифтингом «вазовский» флагман должен получить модернизированный внешний облик, который будет включать в себя новую радиаторную решетку и оптику (в «топовой» версии она окажется светодиодной), рестайлинговые бамперы, а также перелицованные передние крылья и капот.

Салон автомобиля будет перекроен куда основательней, чем кузов. Внутри должна измениться вся передняя панель, дверные карты и улучшиться материалы отделки. Список оснащения реформенных «Вест» пополнится цифровой комбинацией приборов, большим дисплеем мультимедийной системы, выполненным в форме вертикального планшета, новым рулевым колесом и блоком управления климат-контролем, как у Renault Duster, Kaptur и Arkana.

Среди опций, которые ранее были недоступны для модели, могут оказаться: система бесключевого доступа в салон, запуска двигателя с кнопки и контроля «слепых» зон.

Техническую сторону «Весты» модернизация, скорее всего, не затронет. Сейчас агрегатная линейка автомобиля включает в себя 1,6-литровый мотор «АвтоВАЗа» мощностью 106 л.с. и двигатель Renault аналогичного объема, выдающий 113 л.с.