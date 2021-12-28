Новая Lada Vesta FL: «АвтоВАЗ» готовит сюрприз

Проект фейслифтинга Lada Vesta как никогда близок к реализации. Предполагалось, что обновленная «Веста FL» будет представлена до конца 2021 года, но свою лепту в сроки запуска модели внесли несколько факторов, включая пандемию и вызванный ей дефицит комплектующих. Впрочем, если все пойдет по плану, то серийную сборку реформенного семейства наладят уже в начале 2022 года, а к его середине версия FL полностью вытеснит с конвейера текущий вариант «Весты».

О том, какие изменения ждут флагмана «АвтоВАЗа» с обновлением, все более-менее понятно. Внешне автомобиль будет отличаться от актуальной Vesta измененными бамперами, наличием светодиодной оптики (она сохранит прежнюю форму) и линзованных противотуманных фонарей (на LED-элементах). Радиаторная решетка получит два варианта исполнения – в простых версиях ее рисунок будет выполнен в виде продольных ламелей, тогда как прерогативой кроссовых модификаций станет ячеистая структура «гриля».

В интерьере можно ожидать появления новой передней панели с вертикальным 10-дюймовым планшетом на центральной консоли (в топовых комплектациях), иное рулевое колесо, цифровой комбинации приборов (только в дорогих версиях), а также блока управления «климатом», как в Renault Arkana и Renault Duster.

Список опций должен пополниться системой бесключевого доступа в салон, контроля «слепых» зон и дистанционного запуска двигателя. Кроме того, кроссовые модификации Vesta FL практически наверняка обзаведутся системой Drive Select.

По «технике » все может остаться так же, как сейчас: это 1,6-литровые моторы на 106 и 113 лошадиных сил, а также 122-сильный 1,8-литровый двигатель, связку которым составляют механическая «пятиступка» или вариатор CVT. Впрочем, если верить информации паблика «Avtograd News», «АвтоВАЗ» готовит некий сюрприз, который может касаться как раз агрегатной линейки новой «Весты».

Как все окажется на самом деле – узнаем уже в следующем году. По слухам, премьера новой Vesta FL состоится в марте.