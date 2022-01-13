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Новая Lada Vesta FL: машину впервые показали на официальном видео

От: Алексей Шмидт
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Несмотря на явный факт разработки обновленной версии модели Lada Vesta, в последние годы «АвтоВАЗ» старался хранить молчание об этом перспективном проекте. Впрочем, с приближением премьеры компания постепенно начала раскрывать карты. На официальном мероприятии в Москве, посвященном подведению итогов 2021 года и планам на будущее Vesta FL впервые была показана на официальном видео.

Слоган в конце ролика гласил: «Lada Vesta новое поколение. Скоро!». Не совсем понятно, почему «Весту FL» маркетологи «АвтоВАЗа» называют новым поколением, хотя очевидно, что никакой новой генерации «Весты» (по крайней мере в 2022 году) не ожидается. «Вазовский» флагман должен получить ряд доработок, которые едва тянут на обновление, представляя собой традиционный «фейслифтинг».

Интриги с точки зрения дизайна видеосюжетом также нагнать не удалось. О том, что у новой Vesta будет светодиодная оптика, стало известно еще в прошлом году в ходе испытаний ее прототипов.

На видео можно наблюдать, как буквально в первое мгновение ролика гаснет ближний свет на LED-элементах, оставляя гореть только дневные ходовые огни. Сами фары состоят из двух линий – так называемая «бровь», проходящая по верху контура оптики, и небольшой «клык» снизу. 

По неофициальной информации, список оснащения новой Vesta должен пополниться рядом современных опций, в числе которых: цифровая панель приборов, экран мультимедийной системы в виде вертикального планшета, а также системы бесключевого доступа в салон, мониторинга «слепых» зон и запуска двигателя с кнопки, установленной на передней панели. 

Серийное производство обновленных «Вест» планируют начать весной 2022 года, а до дилеров такие автомобили доберутся ближе к лету. 

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