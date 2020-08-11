Первый электрокар Lexus добрался до рынка ЕС

Фото: Lexus

Премиальный производитель открыл предзаказы на первый экологический транспорт, который добрался до серийного конвейера. Примечательно, что пока заказать авто можно только на рынке Старого Света.

Напомним, что кроссовер называется UX 300e, а цены на авто стартуют от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Сообщается, что первые экземпляры доберутся до своих покупателей не раньше следующего года.

Несмотря на то, что электрический автомобиль оказался значительно дороже своего ДВС-аналога, эксперты полагают, что кроссовер будет пользоваться большой популярностью. Более того, стартовая цена позволяет европейцам получить при покупке правительственную льготу, скидка по которой составляет почти 300 тысяч рублей.

В настоящий момент известно, что автомобиль пока будет продаваться только в одной версии, которая подразумевает установку светодиодной оптики с возможностью автоматического переключения интенсивности освещения. Помимо этого машина получит камеру заднего вида, передние кресла с подогревом и диски на 17 дюймов. В скором времени оснащение можно будет дополнить двумя дополнительными пакетами опций.

Напомним, что впервые кроссовер был представлен в конце осени прошлого года. За автономность отвечает аккумулятор на 54,3 кВт час, а в движение приводит электрический мотор на 204 лошадиные силы. В такой модификации экологический транспорт сможет преодолеть около 400 километров.