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Lexus показал свою новую супер-яхту LY680: у нее моторы Volvo

Прием заказов на нее начнется только через два года

Текст: Алексей Шмидт
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Большинству людей название Lexus говорит о премиальных автомобилях, но этот японский автопроизводитель разрабатывает не только машины, а еще и яхты. Одну из новинок в этом сегменте накануне представили в Японии. 

Модель получила название LY680, где LY является обозначением Luxury Yacht (роскошная яхта), и расположится на ступень выше спортивной яхты LY650, дебютировавшей в 2019 году. В самой компании заявляют, что новинку можно считать эволюцией «шестьсот пятидесятой», которой в новой версии достались увеличенные размеры до 68 футов или 20,7 метров.

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Благодаря прибавившим габаритам инженерам удалось реализовать более длинный флайбридж для размещения большего дивана и дополнительного гриля для приготовления барбекю. Длиннее стала и плавательная платформа, увеличившаяся на 700 мм. 

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Модель LY680 сохранила мощность и оснащена двумя моторами Volvo, которые вместе выдают около 2400 лошадиных сил. 

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Внутри яхты установлено белое кожаное рулевое колесо с выбитым на ткани названием бренда — на случай, если вы забудете, что что за компания придумала эту лодку. Кроме того, предусмотрена необычная лестница из стекла и металла, ведущая сразу в три спальни.

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И хотя спальные места на борту рассчитаны максимум на шесть человек, судно подходит для групп из 15 пассажиров.

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Производством супер-яхты будет заниматься не сама Lexus, а компания Horizon Group (ведущий бренд роскошных яхт в Азии). Заказы на новинку начнут принимать в середине 2026 года. 

Фото:Lexus

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