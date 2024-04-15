Lexus показал свою новую супер-яхту LY680: у нее моторы Volvo

Большинству людей название Lexus говорит о премиальных автомобилях, но этот японский автопроизводитель разрабатывает не только машины, а еще и яхты. Одну из новинок в этом сегменте накануне представили в Японии.

Модель получила название LY680, где LY является обозначением Luxury Yacht (роскошная яхта), и расположится на ступень выше спортивной яхты LY650, дебютировавшей в 2019 году. В самой компании заявляют, что новинку можно считать эволюцией «шестьсот пятидесятой», которой в новой версии достались увеличенные размеры до 68 футов или 20,7 метров.

Благодаря прибавившим габаритам инженерам удалось реализовать более длинный флайбридж для размещения большего дивана и дополнительного гриля для приготовления барбекю. Длиннее стала и плавательная платформа, увеличившаяся на 700 мм.

Модель LY680 сохранила мощность и оснащена двумя моторами Volvo, которые вместе выдают около 2400 лошадиных сил.

Внутри яхты установлено белое кожаное рулевое колесо с выбитым на ткани названием бренда — на случай, если вы забудете, что что за компания придумала эту лодку. Кроме того, предусмотрена необычная лестница из стекла и металла, ведущая сразу в три спальни.

И хотя спальные места на борту рассчитаны максимум на шесть человек, судно подходит для групп из 15 пассажиров.

Производством супер-яхты будет заниматься не сама Lexus, а компания Horizon Group (ведущий бренд роскошных яхт в Азии). Заказы на новинку начнут принимать в середине 2026 года.