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Ремонт Lexus LFA обойдется владельцу в 45 миллионов рублей

Это гораздо дороже, чем стоила такая машина, когда только вышла на рынок

Текст: Алексей Шмидт
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Летом прошлого года в Сети активно обсуждалась авария, произошедшая с суперкаром Lexus LFA в США. Мужчина не справился с управлением и разбил редкий суперкар. Причиной аварии стало резкое нажатие на педаль газа на мокром асфальте, а сама машина от удара получила серьезные кузовные повреждения.

Накануне стало известно, что спустя почти год после ДТП автомобиль, выпущенный в количестве всего 500 экземпляров, все же решились восстановить. Но обойдется эта процедура его обладателю в невероятную сумму.

Crashed Lexus LFA Rebuild USA

По информации издания «The Supercar Blog», процесс ремонта не будет таким простым, как с любым другим автомобилем компании Lexus. Дело в том, что в конструкции LFA используется немало деталей из углеродного волокна, которое само по себе стоит недешево.

Автомобиль оснащен несколькими карбоновыми панелями кузова, которые нуждаются в замене. И некоторые из них не только супер-дорогие, но еще и очень редкие, так что достать их будет затратно и непросто.

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По словам механиков, только одна карбоновая обшивка двери стоит 40 тысяч долларов, что при пересчете на российскую валюту составляет 3,6 миллиона рублей. 

По оценке сервиса, которому предстоит отремонтировать японский суперкар, окончательная стоимость восстановления машины составит примерно 500 тысяч долларов или 45 миллионов рублей по текущему курсу.

Это почти в 2 раза дороже, чем когда LFA только выходил на рынок (в 2010 году за машину просили 375 тысяч долларов).

Источник:The SuperCarBlog

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