Раскрыт премиальный кроссовер с лучшей топливной экономичностью

Цены на кроссоверы премиум-класса заметно выше, чем на среднестатистические семейный SUV. Но это не всегда значит, что они обходятся настолько же дороже в эксплуатации. По крайней мере с точки зрения затрат на горючее.

Австралийское издание «CarExpert» проанализировало расход топлива всех представителей сегмента компактных премиум-кроссоверов, выявив самый экономичный среди них.

В итоге лучшим представителем в классе премиальных «паркетников» небольших размеров стал Lexus NX. Паспортные характеристики этой модели в гибридной версии утверждают, что машина способна расходовать всего 1,3-литра бензина на 100 километров.

Добиться этих показателей в реальных условиях эксплуатации будет непросто, но даже с учетом небольшой погрешности автомобиль легко превосходит своих конкурентов в показателе топливной экономичности.

Что касается других представителей этого класса SUV, которые расходуют на 100 км меньше остальных горючего, то в их число вошли:

Peugeot 408 (1,5-литра на 100 км), Volvo XC60 (1,6-литра на 100 км), Audi Q5 (2-литра на 100 км), Mazda CX-60 (2,1-литра на 100 км), Range Rover Evoque (2,1-литра на 100 км), Land Rover Discovery (2,1-литра на 100 км), BMW X3 (3,2-литра на 100 км), Mercedes-Benz GLB (6,6-литра на 100 км) и Alfa Romeo Stelvio (7-литров на 100 км).