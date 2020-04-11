Фото: УАЗ

Компания «УАЗ» продолжает серию воспоминаний о своих интересных моделях, многие из которых так и не вышли в серийное производство. На этот раз речь идет о внедорожнике УАЗ-3272 «Вагон».

Автомобиль разрабатывался в рамках спецзаказа от Министерства обороны в качестве замены модели УАЗ-469. Машина должна была превзойти предшественника по показателям проходимости и вместительности.

Внедорожник укомплектовали двигателем на 100 лошадиных сил, а глубина преодолеваемого брода составляла более одного метра (за счет шноркеля). Максимальный угол подъема был равен 50 градусам, косогора – до 20 градусов. Предельная масса буксируемого прицепа составляла до 1200 кг.

Благодаря неразрезным ведущим мостам с редукторами внешнего зацепления дорожный просвет внедорожника превосходил отметку в 30 см. Автомобиль вмещал 9-10 человек, а его грузоподъемность была равна порядка 1 тонны.

Несмотря на то, что внедорожник успешно прошел все необходимые испытания, суммарно было выпущено несколько опытных единиц этой модели. В серийное производство автомобиль в итоге так и не пошел. Руководство «УАЗ» сделало ставку на развитие модели УАЗ-3160, который в итоге стал предком современного УАЗ «Патриот».