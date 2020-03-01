Кроссовер Chery Tiggo 8 вышел в продажу в России

Фото: Chery

С сегодняшнего дня, 1 марта, на российском авторынке стал доступен новый кроссовер китайской автомобильной марки Chery под названием Tiggo 8.

Новый 7-местный вседорожник построен на платформе, разработанной усилиями инженеров «Чери» и «Ленд-Ровер».

Как стало известно Daily-Motor.Ru, сейчас приобрести новый Tiggo 8 в РФ можно исключительно в «топовой» комплектации по цене от 1 миллиона 699 тысяч рублей. Более доступные версии доберутся до нашей страны позже в этом году.

В арсенал максимального исполнения нового китайского кроссовера помимо светодиодной головной оптики и «зимних» опций (подогревы рулевого колеса, сидений и форсунок стеклоомывателя) вошли: шесть подушек безопасности, кожаный салон, 18-дюймовые колеса, 2-зонный «климат», камеры кругового видеообзора, мультимедийная система с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем, электропривод двери багажника, система бесключевого доступа в салон и полный список электронных помощников водителю.

Приводит в движение новый Chery Tiggo 8 двухлитровый бензиновый турбомотор на 170 лошадиных сил, способный работать как на АИ-95, так и на АИ-95. В качестве трансмиссии предложен бесступенчатый вариатор. Привод – только передний.