Обновленный флагманский кроссовер Jetour для Китая оказался в 2,5 раза дешевле, чем в России стоит его предшественник

Этим летом китайская компания Jetour привезла в Россию кроссовер X90 Plus. Дебютная модель новоиспеченного «поднебесного» бренда, являющегося дочкой Chery, представила собой реформенную версию автомобиля X90 образца 2019 года. Минимальной ценой машины стала отметка в 3 миллиона 249 тысяч 900 рублей, тогда как сейчас за нее просят от 3 миллионов 399 тысяч рублей.

Но в родном для этого кроссовера Китае на днях начались продажи обновленного автомобиля, который в добавок ко всем новшествам оказался еще и значительно дешевле дорестайлингового «паркетника», предложенного в РФ.

Длина новинки составила 4,8-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,8-метра. Колесная база растянулась до 2850 мм. Таким образом, машина сохранила габариты предшественницы.

А вот что в ней поменялось, так это дизайн. Спереди теперь установлена радиаторная решетка, состоящая не из горизонтальных, а из вертикальных ламелей. Кроме того, изменились сами фары, а также дизайн колесных дисков.

В салоне переменам подверглось рулевое колесо, а также сенсорный блок управления климатической системой, получивший более лаконичный дизайн. Цифровая панель приборов и экран мультимедийной системы остались совмещены, но сменили графику.

Под капотом кроссовера расположились 1,5- и 1,6-литровые бензиновые турбомоторы, работающие как в связке с 6-скоростной «механикой», так и 7-дипазонным «автоматом». Мощность первого составляет 156 лошадиных сил, а второго равна 197 л.с. В России же машину можно купить с 1,6-литровым 190-сильным и 2-литровым 244-сильным двигателями.

Ценник на новый Jetour X90 Plus для Китая уже объявлен. За машину там будут просить от 101 тысячи 900 юаней или 1 миллион 286 тысяч рублей по текущему курсу. Это примерно в 2,5-раза дешевле, чем в России продают его дорестайлинговую версию.