Chery выпустит рамный пикап с двойной кабиной

Китайские автомобили постепенно заполняют все возможные и невозможные сегменты мировых рынков, но в категории рамных пикапов предложений «поднебесных» марок пока не так много, как им хотелось бы.

Решить эту проблему предстоит компании Chery, которая, по слухам, собирается выпустить собственный «утилитарник» с двойной кабиной. Как он будет выглядеть, показали журналисты австралийских СМИ, где такие машины пользуются очень высоким спросом.

Рендер новинки Chery опубликовали дизайнеры, работающие на издание «CarsGuide». По их мнению, это будет пикап с теми же размерами, что и Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и Nissan Navara, но более современным дизайном.

Спереди машине достанется встроенная в бампер ячеистая радиаторная решетка, по бокам которой расположатся противотуманные фонари и основные блоки оптики. А верхняя часть светотехники, проходящая прямо над нижней кромкой капота, будет отдана светодиодным дневным ходовым огням.

Боковины пикапа на рендере выглядят классическими и не могут похвастать серьезным рельефом, а дверные ручки скрыты в кузове. Дополняет общую картину пластиковый обвес, проходящей по нижней кромке везде, где это возможно – от бамперов до юбок и колесных арок.

До появления автомобиля может пройти несколько лет, так что вполне вероятно, к этому времени он может оказаться как гибридом, так и даже полностью электрическим. Продавать его в Chery хотят как в Австралии, так и Европе, а затем, возможно даже в США.