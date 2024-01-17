У внедорожника Jetour, который будут продавать в России, появится «хардкорная» версия

Компания Jetour (входит в состав Chery) пообещала начать продажи в России своего нового внедорожника, известного в Китае под именем Traveller, в первом квартале этого года. Но на родине у этой машины вот-вот уже появится новая, «хардкорная» версия. Реализацию машины собираются начать уже 28 января.

Накануне в каталоге Министерства промышленности и информационных технологий КНР появились подробности об этой модели.

С точки зрения дизайна JMK Traveller (именно так собираются назвать машину) выглядит более агрессивно, нежели его оригинальная версия.

Внедорожнику достался приподнятый капот, новая радиаторная решетка и собственный передний бампер, а также багажник на крыше, «зубастые» покрышки, обеспечивающие улучшенное сцепление с грунтом и улучшенная геометрия кузова.

Длина автомобиля будет равна 4,8-метрам, ширина – 2-метрам, а высота 1,9-метрам. Расстояние между осями составит 2,8-метра.

Приводить в движение новинку Jetour предстоит 2-литровому мотору Chery, выдающему 254 лошадиные силы. Связку ему составит 7-диапазонный «робот» и полностью автоматизированная интеллектуальная система полного привода XWD.

Цены на автомобиль обещают объявить в ближайшее время. Ожидается, что они окажутся выше, чем стоимость оригинального Jetour Traveller (на фото выше), за который в «Поднебесной» сегодня просят от 139 тысяч 900 до 184 тысяч 900 юаней (1,7 – 2,3 млн. рублей по текущему курсу).