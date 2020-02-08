Серийный минивэн-внедорожник Toyota представят в мае

Фото: Toyota

Компания Toyota планирует представить серийную версию прототипа TJ Cruiser в мае этого года. Новый минивэн-внедорожник японской марки дебютирует на специальном мероприятии в Японии, пишут местные автомобильные СМИ.

Напомним, что концепт-кар TJ Cruiser от Toyota, презентация которого состоялась осенью 2017 года в Токио, совмещал в себе качества автомобилей в кузовах минивэн и внедорожник. Автомобиль оснащался раздвижными дверьми и салоном-трансформером, в котором можно перевозить даже габаритные грузы.

Серийная версия этого минивэна-внедорожника будет спроектирована на глобальной архитектуре Toyota – TNGA. Эта «тележка» уже является базовой для всех последних моделей марки.

В моторную гамму товарного TJ Cruiser должны войти гибридные силовые агрегаты на базе 1,8- и 2,5-литровых атмосферных двигателей, а также 2-литровый турбомотор.

Серийный минивэн-внедорожник японцев будут продавать как в переднеприводной, так и полноприводной модификациях. Полный привод на TJ Cruiser будет таким же, как и на пятом поколении RAV4.