Популярный рамный внедорожник Toyota удалось сделать на 5% экономичнее

Рамный внедорожник Toyota Fortuner в нынешнем втором поколении продается на рынке с 2015 года и построен на платформе пикапа Hilux. На ближайшие пару лет готовится появление его новой генерации, которая должна сильно измениться по сравнению с предшественником.

Впрочем, доработка актуальной машины не останавливается даже сейчас. Накануне Toyota сообщила, что оснастила Fortuner мягко-гибридной силовой установкой, которая позволит сделать внедорожник немного экономичнее.

Новое исполнение «Форчунера» получило приставку MHEV и повторяет технически аналогичную модификацию соплатформенного пикапа Hilux, появившегося в конце прошлого года.

Внедорожнику достался знакомый для него 2,8-литровый дизельный двигатель, связку которому составила 48-вольтовый довесок из стартер-генератора. Гибридная система добавит мощности машины в 16 лошадиных сил и 42 Нм, а также сделает японский «рамник» экономичнее обычного Fortuner на 5%.

Первым рынком, где дебютирует мягко-гибридный Toyota Fortuner, станет Южная Африка. Там продажи машины начнутся в ближайшие месяцы.

Что касается нового поколения этого внедорожника, то его премьеру ждут в конце этого года. До дилеров автомобили доедут в первом квартале 2025-го.