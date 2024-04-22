Мини-Land Cruiser от Toyota будет стоить в Японии от 3,9 до 4,6 миллиона иен

Прошлый год ознаменовался для «Тойоты» премьерой ее долгожданной новинки – свежего поколения Prado (LC 250). На этом же мероприятии компания анонсировала еще один внедорожник, который будет представлять собой мини-версию «двухсот пятидесятого». Накануне выяснилось, сколько такой автомобиль может стоить.

По информации японского журнала «BestCarWeb», ориентировочная цена Land Cruiser FJ (ожидается, что машину назовут именно так), составит от 3 миллионов 900 до 4 миллионов 600 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту стоимость внедорожника будет варьироваться от 2,4 до 2,8 миллиона рублей.

Автомобиль будет построен на рамной платформе (тайского пикапа Hilux Champ), но окажется значительно компактнее того же Prado (250). Его длина должна составить примерно 4,6-метра, а ширина и высота по 1,8-метра. Расстояние между осями будет равно 2,5-метрам, а в качестве двигателя задействуют гибридную силовую установку.

Инсайдеры пишут, что силовым агрегатом в Land Cruiser FJ станет гибрид на базе 2,5-литрового 4-цилиндрового мотора, который сейчас используется в кроссовере Toyota RAV4.

Провести премьеру младшего «Ленд Крузера» в «Тойоте» хотят в конце 2024 года (ориентировочно в декабре).