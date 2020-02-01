Фото: Lada

Редакция Daily-Motor.Ru продолжает нашу постоянную рубрику, посвященную публикациям самых доступных предложений на российском авторынке в сегменте кроссоверов (SUV). С приходом второго месяца 2020 года пора подвести итоги января, назвав самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России по состоянию на начало февраля.

Как и месяцем ранее, самым доступным предложением в сегменте SUV в России остается Lada 4×4. Отечественный внедорожник предлагается в 3-дверном исполнении с 1,7-литровым 83-сильным двигателем, МКПП и полным приводом за 553 тысячи 900 рублей, что на 15 тысяч рублей дороже, чем было в январе. Отметим, что по сравнению с декабрем 2019 года стоимость Lada 4×4 в первом месяце 2020 года также увеличилась на 15 тысяч рублей.

Строчкой ниже расположился внедорожник Chevrolet Niva, права на который «АвтоВАЗ» приобрел у General Motors в конце прошлого года. Отныне стоимость самой доступной версии «Шнивы», готовящейся к переименованию в Lada Niva, составляет от 670 тысяч рублей, подорожав в сравнении с январем на 3 тысячи рублей. Внедорожник приводится в движение за счет 1,7-литрового 80-сильного мотора, «механики» и полного привода.

Тройку лидеров замкнул китайский кроссовер Lifan X50 со 103-сильным двигателем, МКПП и передним приводом. Стоимость базовой комплектации этой модели стартует с отметки в 689 тысяч 900 рублей.

Четвертая позиция этого рейтинга досталась внедорожнику Renault Duster, который в январе был в нашем ТОП-е только пятым. Все это благодаря стоимости автомобиля в 719 тысяч рублей, не изменившейся с приходом 2020 года. Кроссовер оснащается в этой версии 1,6-литровым 114-сильным бензиновым двигателем, МКПП и передним приводом.

Наконец, пятое место – Chery Tiggo 3. Кроссовер с прекращением продаж в России модели Tiggo 2 предлагается за сумму в 739 тысяч 800 рублей. Автомобиль комплектуется в базовом варианте исполнения 1,6-литровым двигателем на 126 лошадиных сил, «механикой» и передним приводом.