Как может выглядеть новая Lada Niva

В начале декабря редакция Daily-Motor.Ru сообщала о продаже General Motors своего пакета акций в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» бренду Lada, что делает «АвтоВАЗ» полноправным владельцем единственной модели в линейке данного СП – Chevrolet Niva.

По истечении переходного периода «АвтоВАЗ» уберет из названия внедорожника бренд Chevrolet. Таким образом автомобиль станет называться Lada Niva, а затем «вазовцы» проведут фейслифт «Шнивы», чтобы подогнать её дизайн под фирменный X-образный стиль марки.

Накануне дизайнеры портала «Авто Брокер» решили представить, как будет выглядеть новая Lada Niva с учетом внешнего облика других моделей «Лада».

Судя по выложенному изображению, все перемены в дизайне внедорожника могут произойти в передней части кузова, где появится бампер и решетка радиатора в форме буквы «X», а логотип Chevrolet сменится на эмблему Lada.