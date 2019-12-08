Названы самые дешевые кроссоверы в России в декабре

Представители редакции портала Daily-Motor.Ru, проанализировав цены на российском авторынке в декабре, составили список самых доступных представителей сегмента SUV, в который входят кроссоверы и внедорожники.

Как и в ноябре, когда мы публиковали наш предыдущий ТОП-5 самых дешевых кроссоверов и внедорожников в РФ, лидером в этом рейтинге остается отечественная Lada 4×4. За «Ниву» под конец 2019 года просят от 523 тысяч 900 рублей за 3-дверную модификацию. Внедорожник комплектуется 83-сильным бензиновым мотором, работающим в связке с МКПП и полным приводом.

Вторая строчка этого ТОП-а, как и в нашем ноябрьском рейтинге, оказалась за американско-российским внедорожником Chevrolet Niva, стоимость которого в новой комплектации «SL» (Super Light или «Супер-легкая») начинается от 667 тысяч рублей. Автомобиль оснащается 1,7-литровым 80-сильным агрегатом, работающим в паре с механической трансмиссией и системой полного привода.

На третьем месте располагается китайский Chery Tiggo 2, за который просят от 673 тысяч рублей. За эти деньги можно приобрести «паркетник» с 1,5-литровым 106-сильным мотором, «механикой» и передним приводом.

Четвертая строчка рейтинга самых доступных SUV в России по состоянию на конец 2019 года, досталась еще одному «китайцу» – Lifan X50, за который просят без учета спецпредложений от 689 тысяч 900 рублей, причем это машины 2018 модельного года, поскольку в 2019 году обанкротившийся завод Derways прекратил выпуск этой модели, а также других машин «Лифан».

ТОП-5 замыкает Renault Duster, базовая стоимость которого в стартовой комплектации Access с 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором, «механикой» и передним приводом составляет 719 тысяч рублей.