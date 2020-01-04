Составлена пятерка самых дешевых кроссоверов на рынке РФ

Редакция портала Daily-Motor.Ru, «перелопатив» прайс-листы автопроизводителей, составила пятерку самых доступных предложений в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) по состоянию на начало 2020 года. В сравнении с декабрем 2019 года позиции в данном ТОП-е не изменились, чего нельзя сказать о цене лидера этого рейтинга.

Как и в конце предыдущего года, самым доступным SUV в России остается 3-дверная Lada 4×4 в комплектации Classic с 1,7-литровым 83-сильным, «механикой» и полным приводом. Вот только её стоимость по сравнению с декабрем 2019-го увеличилась на 15 тысяч рублей – до 538 тысяч 900 рублей.

На второй позиции по-прежнему располагается Chevrolet Niva, которая в скором времени может стать «Ладой Нива». Стоимость комплектации SL этой модели составляет от 667 тысяч рублей. В ней, как и во всех других версиях, внедорожник оснащается 1,7-литровым мотором на 80 лошадиных сил, работающим в связке с МКПП и системой полного привода.

ТОП-3 замыкает китайский «паркетник» Chery Tiggo 2, за который просят от 673 тысяч рублей в версии с 1,5-литровым мотором на 106 лошадиных сил, МКПП и передним приводом.

Четвертая позиция досталась еще одному «китайцу» – Lifan X50. В комплектации Comfort стоимость этой модели составляет от 689 тысяч 900 рублей. Автомобиль доступен с 1,5-литровым 103-сильным бензиновым мотором, «механикой» и передним приводом.

И, наконец, пятая строчка нашего рейтинга – Renault Duster. В стартовом исполнении под названием Access, комплектуемым 1,6-литровым 114-сильным двигателем, МКПП и передним приводом, стоимость французского вседорожника составляет от 719 тысяч рублей.