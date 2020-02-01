Компания Chery обновила кроссовер Tiggo 8

Фото: Autohome

Китайская автомобильная марка Chery провела плановый рестайлинг своего флагманского кроссовера – Tiggo 8. Продавать новинку пока будут исключительно на местном рынке.

С рестайлингом «Тигго 8» сохранил семь посадочных мест в салоне. Визуально новинка отличается от предшественника наличием новых бамперов, другой решетки радиатора, светодиодной головной оптики «по кругу», а также динамических указателей поворота.

В интерьере кроссовера появилась новая передняя панель, новое «оспортивленное» рулевое колесо, электронный селектор трансмиссии, «парящий» дисплей информационно-развлекательной системы и отдельный сенсорный блок управления системой климат-контроля.

Приводит в движение обновленный Chery Tiggo 8 1,5-литровый и 2-литровый бензиновые моторы, выдающие 149 и 197 лошадиных сил соответственно. Связку первому составляет 6-ступенчатая «механика» или 7-скоростной «робот», а второму – только роботизированная трансмиссия. Привод – исключительно передний.

Стоимость рестайлингового Chery Tiggo 8 в КНР стартует с отметки в 82 тысячи 800 юаней или 745 тысяч рублей по текущему курсу.