Honda готова к очередному рестайлингу конкурента Hyundai Solaris

Линейка Honda на развивающихся рынках включает в себя не только хорошо известные седаны Civic и Accord, но и гораздо более бюджетные и компактные 4-дверки City. И если в Азии эти машины уже пережили рестайлинг, то в Бразилии их еще ждет обновление, причем по собственным канонам.

Накануне в Сети появилось первое фото обновленного Honda City для Латинской Америки. Тестовый прототип, частично облаченный в камуфляж, заметили в Бразилии. Маскировка прикрывает всю заднюю часть кузова седана, а также проходит через боковины к «передку» машины, чем намекает на места, где произойдут самые существенные внешние изменения.

Новый «Сити», позиционирующийся как конкурент Hyundai Solaris, с рестайлингом должен обзавестись переработанной решеткой радиатора с тонкой хромированной планкой, а также внутренней сеткой, которая придет на смену горизонтальным ламелям.

Бампер машины переживет редизайн и обзаведется более выраженной нижней частью, а также получит новые ниши для противотуманных фонарей.

Рестайлинг-версия Honda City для Азии

Сзади автомобиль изменится, но незначительно. Изюминкой обновленной четырехдверки должен стать бампер с новой горизонтальной складкой и отражателями, перемещенными из вертикальных углов в нижнюю часть этой детали.

Часть перемен произойдет и в салоне машины, но насколько они окажутся серьезными пока неизвестно.

Что касается «механики», то латиноамериканский вариант Honda City сохранит прежнее оснащение. В Бразилии машину сейчас продают с полуторалитровым атмосферным мотором мощностью 126 лошадиных сил, работающим как на бензине, так и на этаноле. Связку ему составляет вариатор с семью виртуальными передачами.

Премьера обновленной версии Honda City в Латинской Америке состоится в ближайшие месяцы.