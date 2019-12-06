Появилась новая информация о кроссовере Kia Seltos для РФ

Компания Kia сертифицировала свой новый компактный кроссовер Seltos в России. Сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) корейского «паркетника» появился в открытой базе Росстандарта. Производство этой модели будет вестись на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.

Согласно информации, заключенной в ОТТС, новый Kia Seltos для России будет комплектоваться 1,6 и 2-литровым бензиновыми моторами. Мощность первого составит 121 и 123 лошадиные силы, а второго –149 «лошадок». Кроме них покупателям предложат 1,6-литровый бензиновый турбомотор на 177 «сил». Связку базовому агрегату составит 6-ступенчатая МКПП, АКПП или вариатор, а турбированному двигателю будет положен «робот» с двойным сцеплением. Версии с атмосферными моторами можно будет приобрести как с передним приводом, так и полным, в то время как турбированная модификация Seltos будет доступна только в полноприводном исполнении.

Передняя подвеска новинки – пружинная независимая McPherson, задняя – полузависимая. Размер колес – 16-, 17 или 18-дюймов. В список оснащения «паркетника» войдут: система контроля давления в покрышках, электроусилитель рулевого колеса и климат-контроль.

Продажи нового Kia Seltos в России должны стартовать в 2020 году. Автомобиль уже доступен в Индии, где за него просят от 970 тысяч рупий или 865 тысяч рублей. В РФ новый «Селтос», наверняка, будет стоить в «базе» дороже 1 миллиона рублей.