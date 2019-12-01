Наш будущий VW Polo Sedan получил «заряженную» версию GTS

Компания Volkswagen вывела на южноамериканский авторынок спорт-версию седана Virtus, который, как ожидается, в 2020 году перевоплотится в Polo Sedan для российского рынка.

Базовый «Виртус» разработан на архитектуре MQB A0. Продажи 4-дверки в Южной Америке стартовали еще в начале прошлого года. Производство автомобилей ведется на мощностях завода немецкой марки в Бразилии. Накануне бразильский офис Volkswagen представил серийную версию концепта Virtus GTS.

От стандартной четырехдверки «заряженная» модификация Virtus отличается 17-дюймовыми колесами, другим передним бампером, сетчатой решеткой радиатора с красной полосой, а также черным спойлером на крышке багажника.

Интерьер седана обзавелся дополнительными красными элементами, а виртуальная приборная панель в нем доступна уже с базовой комплектации.

Спорт-версия Virtus получила перенастроенную подвеску, электронную имитацию блокировки дифференциала, а также 150-сильный турбированный 1,4-литровый агрегат, максимальный вращающий момент которого равен 250 Нм. Работать двигатель может как на бензине, так и на этаноле. Связку ему составляет 6-диапазонная АКПП. Обычный «Виртус», для сравнения, комплектуется 1-литровым 128-сильным агрегатом, с которым разгоняется с места до первой «сотни» за 9,9-секунды.

Цены на «спортивный» Volkswagen Virtus GTS пока не объявлены, но ожидается, что стартовый ценник этой модели составит около 100 тысяч бразильских реалов или 1 миллион 500 тысяч рублей. За обычную 4-дверку «Виртус» просят от 65 тысяч 450 реалов или 985 тысяч рублей.