Новый Volkswagen Passat B9: как он мог бы выглядеть в кузове седан

Девятое поколение знаменитой модели Volkswagen Passat увидело свет еще в прошлом году, но появилось лишь в виде универсала. «Немцы» решили отказаться от кузова седан из-за низкого интереса к нему со стороны клиентов и заменили его на электрический ID.7.

Как мог бы выглядеть Passat B9 пофантазировал дизайнер чешского портала «Auto» Хонзе Лушовски, который воспользовавшись экстерьером универсала и соплатформенного седана Skoda Superb нарисовал максимально реалистичные рендеры этой модели в 4-дверном кузове.

Задняя часть седана «Пассат» создавалась практически с нуля, но внешне ей все равно было суждено повторять экстерьер своего родственника в универсальном кузове.

Багажный проем был нарочито сужен, что является характерной особенностью седанов. Единственная разница помимо него, заметная глазу, заключается в слегка модернизированном рисунке задних фонарей по сравнению с универсалом, хотя сама конструкция светотехники осталась без изменений.

Разумеется, ни о каком седане Passat B9 фанатам мечтать не приходится. Для тех, кому нужен такой тип кузова, VW Group предлагает приобрести модель Skoda Superb, которая технически является идентичной «Пассату».

Универсал Passat B9 сегодня можно купить и в России, но стоит он совсем недешево. Самый недорогой вариант этой машины недавно продавали во Владивостоке по цене 5,5 миллиона рублей.