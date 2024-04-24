Volkswagen показал в Китае кроссовер, у которого есть глаза

Компания Volkswagen привезла на выставку «Auto China» в Пекине целую россыпь своих новинок, но одной из самых интересных среди них можно назвать прототип ID.Code. Машина представляет собой концепцию того, как будут выглядеть будущие кроссоверы бренда.

Машина выделяется на фоне остальных своим необычным дизайном и, в том числе, системой «3D Eyes», которая способна наблюдать за водителем, пока он идет к автомобилю. Технология входит в комплексную интерактивную систему освещения, которую VW собирается внедрить в часть своих автомобилей в будущем.

Оптика машины состоит из длинной белой полосы между фарами под названием «световое облако», которое состоит из 967 светодиодов, способных создавать U-образные подобия глаз, образуя видимость взгляда машины в разных направлениях.

Система работает в сочетании со световым экраном, который умеет демонстрировать различные изображения от прогноза погоды до сердечек в знак благодарности для других водителей.

Внутри автомобиль обладает типичной концептуальной планировкой с четырьмя поворотными креслами в минималистичном кокпите.

Никаких упоминаний о том, какой силовой агрегат установлен под капотом ID.Code, нет. В VW заявляют, что это исключительно концепт и его серийного воплощения ждать не стоит, но многие решения из него перекочуют на будущие модели компании.